Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sindelfingen: Unfall zwischen ...

Sindelfingen: Unfall zwischen Radfahrerin und PKW-Lenker

Ludwigsburg - Leichte Verletzungen erlitt eine 29 Jahre alte Radfahrerin, die am Dienstag gegen 07.50 Uhr in der Böblinger Straße in Sindelfingen in einen Unfall verwickelt war. Die Frau war auf dem parallel zur Straße verlaufenden Radweg, allerdings entgegen der Fahrtrichtung, in Richtung der Autobahnbrücke unterwegs. Ein 47 Jahre alter Ford-Fahrer wollte von der Waldenbucher Straße nach rechts in die Böblinger Straße abbiegen, übersah die 29-Jährige vermutlich und die beiden stießen zusammen. Die Radlerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

