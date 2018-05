Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sindelfingen: Unfallflucht auf ...

Sindelfingen: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg - Auf dem Kundenparkplatz der Yeans-Halle in der Mahdentalstraße wurde am Montag zwischen 07:30 Uhr und 14:00 Uhr ein geparkter Audi auf bislang unbekannte Weise beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachsachen in Höhe von 1000 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/