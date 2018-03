Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sindelfingen: Verkehrsunfall ...

Sindelfingen: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw

Ludwigsburg - Am Freitag, den 16.03.2018, kam es gegen 15:30 Uhr in Sindelfingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Radfahrer und einem Personenkraftwagen. Zuvor befand sich die 39-jährige Fahrerin eines Seat an der Kreuzung Böblinger Straße/Neckarstraße. Als die dortige Lichtzeichenanlage auf "grün" schaltete, bog die Unfallbeteiligte von der Böblinger Straße nach rechts in die Neckarstraße ein. Kurz darauf verlässt ein 12-jähriger Fahrradfahrer den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg. Dabei missachtet dieser den Pkw Seat der Unfallbeteiligten auf der Durchgangsfahrbahn und es kommt zur Berührung zwischen dem Kraftfahrzeug und dem Fahrrad. Hierbei zog sich der Fahrradfahrer leichte Verletzungen zu. Durch die Berührung der Fahrzeuge entstand am Pkw ein Schaden in einer Höhe von etwa 1000.- Euro.

