Polizeipräsidium Ludwigsburg / Staatsanwaltschaft Stuttgart und ...

Ludwigsburg - In der Zeit ab 00.55 Uhr bis gegen 01:40 Uhr wurden insgesamt sechs Fahrzeuge, welche in Steinenbronn innerhalb eines Wohngebietes südlich der Schönaicher Straße parkend abgestellt waren, durch Unbekannte in Brand gesetzt. Drei Fahrzeuge, ein Ford Fiesta, ein Peugeot 1007 sowie ein GMC Van wurden durch Brand völlig zerstört, ein 5er BMW wurde erheblich beschädigt, ein weiterer Ford Fiesta Ford sowie ein Audi A3 wurden leicht beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Im Rahmen der groß angelegten Fahndungsmaßnahmen unter Einbindung eines Polizeihubschraubers konnten mehrere Hinweise erlangt werden, welche aktuell überprüft werden. Von der Freiwilligen Feuerwehr Steinenbronn war einen Löschzug mit 3 Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz.

