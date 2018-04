Polizeipräsidium Ludwigsburg / Staatsanwaltschaft Stuttgart und ...

Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Kornwestheim: 33-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt in psychiatrische Einrichtung eingewiesen

Ludwigsburg - Vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand hat am Mittwochabend in einem Wohnheim in der Bolzstraße ein 33-Jähriger einen 27 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den bulgarischen Staatsangehörigen in eine psychiatrische Einrichtung einwies.

Kurz nach 20:00 Uhr war es im Flur des Wohngebäudes zu der Messerattacke gekommen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, stach der 33-Jährige unvermittelt und mehrmals auf den 27-Jährigen, der aus Indien stammt, ein und verletzte ihn. Beide Männer bewohnen jeweils ein Zimmer dort.

Der Beschuldigte wurde durch die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten nach erfolglosem Zureden und anschließendem Pfeffersprayeinsatz schließlich mit Gewalt zu Boden gebracht, entwaffnet und fixiert. Durch die Festnahme erlitt er Verletzungen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen, auch zu den genauen Hintergründen der Tat, übernommen.

