Polizeipräsidium Ludwigsburg / Staatsanwaltschaft Stuttgart und ...

Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg Herrenberg: Tödlicher Verkehrsunfall - Nachtrag zur Unfallzeit

Ludwigsburg - Eine 28-jährige Lenkerin eines Daewoo befuhr am Samstag gegen 19.10 Uhr mit ihrem ebenfalls 28-jährigen Beifahrer die Kreisstraße 1028 von Haslach kommend in Richtung Sindlingen. Etwa auf halber Strecke geriet sie im Rahmen eines heftigen Streits mit ihrem Beifahrer sowie vermutlich aufgrund einer alkoholischen Beeinflussung zunächst nach rechts auf den Grünstreifen, lenke anschließend gegen, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem Kraftrad Triumph. Der 56-jährige Lenker des Kraftrades erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Beifahrer des Daewoo erlitt schwere, die 28-Jährige leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 10.000 Euro. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme für einen Zeitraum von vier Stunden voll gesperrt. Es kam zu lediglich geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Unfallstelle wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg unter Einsatz von zwei Fahrzeugen und neun Mann ausgeleuchtet. Der Rettungsdienst setzte zwei Fahrzeuge mit vier Mann sowie einen Rettungshubschrauber mit Notarzt und zwei Mann Besatzung ein.

