Polizeipräsidium Ludwigsburg / Staatsanwaltschaft Stuttgart und ...

Ludwigsburg-West: Gefährliche Körperverletzung - 20-Jähriger in Untersuchungshaft

Ludwigsburg - Nach einer tätlichen Auseinandersetzung, die sich am Mittwoch gegen 19:30 Uhr in Ludwigsburg-West ereignete, ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 20-jährigen Tatverdächtigen. Nach derzeitigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der 20-Jährige in einem Firmengebäude während der Arbeit mit einem 26-jährigen Mitarbeiter aufgrund von Unstimmigkeiten in Streit geraten ist. Nachdem das Streitgespräch beendet worden war, holte der 20-Jährige vermutlich eine Pfefferpistole aus seinem Rucksack und schoss in das Gesicht seines Kontrahenten. Dieser hielt ihn anschließend fest und brachte den Angreifer zu Boden. Aufgrund der Hilferufe des 26-Jährigen eilten zwei Zeugen herbei und nahmen dem 20-Jährigen die Pistole ab. Der leicht verletzte Mann und die zwei Zeugen konnten sich anschließend in Sicherheit bringen. Im weiteren Verlauf trafen hinzugerufene Polizeibeamte den 20-Jährigen auf dem Firmengelände an, nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ludwigsburg. Darüber hinaus wurde die Waffe beschlagnahmt und der 26-Jährige aufgrund seiner Verletzungen in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Am Donnerstag wurde der 20-jährige türkische Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, setzte ihn in Vollzug und wies den jungen Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

