Polizeipräsidium Ludwigsburg / Staatsanwaltschaft Stuttgart und ...

Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Renningen - Tödlicher Verkehrsunfall

Ludwigsburg - Gegen 18.40 Uhr wollte eine 73-jährige Lenkerin eines Opel aus einem Feldweg zwischen Malmsheim und Merklingen nach rechts in Richtung Merklingen auf die Kreisstraße 1014 einfahren. Aus Richtung Merklingen näherte sich zeitgleich ein Audi, der von einem 30-Jährigen gelenkt wurde. Dieser überholte die Opel Lenkerin links und kollidierte dabei frontal mit dem Audi einer entgegenkommenden 31- Jährigen. Die 31-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwerste Verletzungen, wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert und verstarb dort wenig später. Der Audi Lenker wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt und musste gleichfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Lenkerin des Opels wurde bei dem Unfall nicht verletzt, erlitt einen Schock und musste vor Ort versorgt werden. Zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle beordert. Der Gesamtsachschaden wurde auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Kreisstraße ist aktuell noch gesperrt. Mit einer Aufhebung der Sperrung ist voraussichtlich in einer Stunde zu rechnen. Die Feuerwehr Renningen war mit sieben Fahrzeugen und 30 Mann, der Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber und ein Notarzt und zwei Rettungswagen und neun Mann im Einsatz. Die Polizei Leonberg und die Verkehrspolizeidirektion waren mit sechs Streifen im Einsatz.

