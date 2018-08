Polizeipräsidium Ludwigsburg / Staatsanwaltschaft Stuttgart und ...

Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: 45-Jähriger nach Hinweis auf Handel mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft

Ludwigsburg - Böblingen: Im Rahmen einer Durchsuchung der Wohnung eines 45-Jährigen in Böblingen stellten Polizeibeamte am Samstag unter anderem über eineinhalb Kilogramm Marihuana sicher. Der Verdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und den Mann in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Nach dem Hinweis eines Zeugen auf vermeintliche illegale Drogengeschäfte des 45-Jährigen konnten Polizeibeamte ihn kurz nach 13:00 Uhr in einem Geschäft in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen antreffen. Mit seinem Einverständnis durchsuchten sie seine Wohnung und wurden fündig. Neben dem Cannabis stellten sie auch eine kleinere Mengen weiterer Betäubungsmittel sowie verschiedene waffenrechtlich zu bewertende Gegenstände und Verpackungsmaterial sicher. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/