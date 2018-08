Polizeipräsidium Ludwigsburg / Staatsanwaltschaft Stuttgart und ...

Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Tatverdächtige nach überregionaler Einbruchsserie in Haft

Ludwigsburg - Von Erfolg gekrönt waren mehrmonatige, intensive Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Böblingen gegen mehrere kosovarische Staatsangehörige im Zusammenhang mit einer überregionalen Serie von Einbruchsdiebstählen, denen umfangreiche Ermittlungen der Bundespolizei vorausgingen. Drei Tatverdächtige befinden sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart mittlerweile wegen schweren Bandendiebstahls in Untersuchungshaft.

Im Mai dieses Jahres hatte die Kriminalpolizei erste Hinweise auf die Bande erhalten, der neben zwei im Januar in Leonberg verübten Wohnungseinbrüchen, 13 Einbruchsdiebstähle in Gaststätten und Spielcasinos in Wendlingen, Altbach und Köngen, Baden-Baden, Rastatt, Karlsruhe, Böblingen, Weinstadt-Endersbach und Ehingen zur Last gelegt werden. Dabei hatten sie jeweils Spielautomaten aufgebrochen und den bisherigen Ermittlungen zufolge Diebesgut im Wert von ca. 30.000 Euro erlangt sowie rund 50.000 Euro Sachschaden angerichtet.

Der 35-jährige, mutmaßliche Drahtzieher der Bande wurde bereits am 25. Juli bei einer Kontrolle in Karlsruhe festgenommen. Er hatte sich bis dahin überwiegend im Bereich Bonn aufgehalten und war den Erkenntnissen zufolge zur Verübung von Straftaten mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Baden-Württemberg gefahren. Nach weiteren, mitunter verdeckt geführten Ermittlungen, nahm ein Einsatzkommando der Polizei einen weiteren 35-Jährigen in der Nähe von Pfullendorf fest und Anfang letzter Woche klickten die Handschellen bei einem 29-Jährigen in Kernen.

"Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des sehr konspirativen Verhaltens der Tatverdächtigen unterstreicht dieser neuerliche Ermittlungserfolg das professionelle und zielgerichtete Zusammenwirken aller beteiligten Polizeidienststellen", freut sich Kripo-Chef Frank Spitzmüller. "Die Beharrlichkeit unserer Ermittler gegen solche kriminellen Banden, welche die Region und das Land heimsuchen, hat sich erneut bezahlt gemacht."

Die abgelehnten kosovarischen Asylbewerber waren den polizeilichen Erkenntnissen zufolge mitunter illegalen Beschäftigungen nachgegangen. Sie verübten die Einbrüche in wechselnder Besetzung und wechselten häufig ihren Aufenthaltsort. Ob die Tatverdächtigen noch für weitere Einbruchsdelikte verantwortlich sind, werden die weiteren Ermittlungen noch ergeben müssen.

