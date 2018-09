Polizeipräsidium Ludwigsburg / Staatsanwaltschaft Stuttgart und ...

Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg B 10 / Korntal-Münchingen: 87-jähriger Autofahrer bei Frontalzusammenstoß getötet

Ludwigsburg - Aus noch ungeklärter Ursache ist der 87-jährige Fahrer eines BMW am Mittwoch gegen 13:15 Uhr auf der B 10 zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Zuffenhausen und der L 1141 in Richtung Vaihingen/Enz mehrmals auf die linke Fahrbahnseite geraten und auf Höhe des Kaisersteins schließlich mit dem entgegenkommenden Lkw eines 41-Jährigen zusammengestoßen. Der BMW fing daraufhin Feuer. Ersthelfer zogen den leblosen 81-Jährigen aus dem Fahrzeug und führten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Reanimationsmaßnahmen durch. Der Autofahrer verstarb jedoch noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der brennende BMW wurde durch die Feuerwehr Korntal-Münchingen, die mit 36 Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Bundesstraße bis 15:40 Uhr in beiden Richtungen gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden.

