Polizeipräsidium Ludwigsburg / Staatsanwaltschaft Stuttgart und ...

Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: Unbekannte Leiche identifiziert

Ludwigsburg - Nach dem Fund einer Leiche am Dienstagnachmittag an der Bahnlinie entlang der Vaihinger Straße (wir berichteten), bestand bereits am Abend die Vermutung, dass es sich bei der Toten um eine Vermisste handeln könnte. Im Verlauf der kriminaltechnischen Maßnahmen wurde am Fundort der Führerschein einer Frau gesichert, die Ende Oktober 2016 vermisst gemeldet wurde. Die damals 78-Jährige konnte vor zwei Jahren trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen nicht gefunden werden. Der Leichnam wurde heute Vormittag in einem gerichtsmedizinischen Institut obduziert. Es handelt sich zweifelsfrei um die damals 78 Jahre alte vermisste Dame. Hinweise auf die Todesursache wurden durch die Obduktion nicht erlangt. Weder die bisherigen Ermittlungen, noch die rechtsmedizinische Begutachtung ergaben einen Hinweis auf einen gewaltsamen oder durch Dritte verschuldeten Tod der Frau.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/