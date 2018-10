Polizeipräsidium Ludwigsburg / Staatsanwaltschaft Stuttgart und ...

Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Weil der Stadt-Schafhausen: Tödlicher Verkehrsunfall

Ludwigsburg - Ein 23 Jahre alter Fahrer eines VW Golf ist am Mittwochnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall in Weil der Stadt-Schafhausen tödlich verunglückt. Der 23-Jährige war gegen 16:50 Uhr von der Bundesstraße 295 kommend, auf der Verlängerung der Kreisstraße 1007 in Richtung Schafhausen unterwegs. Dabei kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der VW Golf streifte dabei zunächst einen Baum, dreht sich in der Folge und prallte schließlich mit der linken Fahrzeugseite gegen zwei weitere Bäume. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in zwei Teile gerissen. Für den angegurteten Fahrer, der alleine im Fahrzeug saß, kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Neben einem Notarzt, einem Rettungsfahrzeug sowie einem Rettungshubschrauber, war die Feuerwehr Weil der Stadt mit vier Fahrzeugen an der Unfallstelle im Einsatz. Vom Polizeipräsidium Ludwigsburg waren insgesamt drei Streifenwagenbesatzungen eingesetzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 10.000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/