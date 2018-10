Polizeipräsidium Ludwigsburg / Staatsanwaltschaft Stuttgart und ...

Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Herrenberg: Betrüger in Untersuchungshaft

Ludwigsburg - Die Neuanschaffung eines Smartphones ist bekanntlich meist eine nicht ganz günstige Angelegenheit, das machte sich ein tatverdächtiger 20-Jähriger zu Nutze und versuchte in Herrenberg ein Plagiat eines hochwertigen Handys zu verkaufen. Doch der potentielle Käufer bemerkte den Schwindel und ließ den Tatverdächtigen auffliegen. Der Tatverdächtige versuchte das Geschäft am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Horber Straße in der Nähe eines Imbisstandes abzuwickeln und sprach einen 42-Jährigen an, ob er ein Handy kaufen wolle. Er bot ihm ein vermeintliches Original-Gerät an und legte einen gefälschten Kaufnachweis vor. Als Verkaufspreis schlug er 350 Euro vor, weniger als die Hälfte des Neupreises. Der 42-Jährige, der bereits von Betrugsfällen im Zusammenhang mit angebotenen Smartphones gehört hatte, sah sich das Gerät und den Nachweis genauer an. Schließlich stellte er beim Öffnen einer App einen Fehler fest. Hierauf nahm er das Handy sowie den vermeintlichen Kaufnachweis und sprach zwei Polizeibeamte an, die sich zufälligerweise auf Streife befanden. Zur weiteren Überprüfung wurde der 20-jährige Tatverdächtige samt dem Smartphone zum Polizeirevier Herrenberg gebracht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass vermutlich ein Zusammenhang zu zwei weiteren gleichgelagerten Straftaten in Herrenberg besteht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 20-Jährige, der aus Rumänien stammt und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Betrugs gegen den Tatverdächtigen, setzte diesen in Vollzug und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Da zu vermuten ist, dass der junge Mann in der Vergangenheit erfolgreich weitere Plagiate verkauft hat, bittet die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031/13-2500, weitere Geschädigte sich zu melden.

