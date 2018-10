Polizeipräsidium Ludwigsburg / Staatsanwaltschaft Stuttgart und ...

Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg Ludwigsburg: tatverdächtiger Räuber sitzt in Untersuchungshaft

Ludwigsburg - Hinter einem 37-Jahre alten Tatverdächtigen schlossen sich am vergangenen Freitag die Tore einer Justizvollzugsanstalt. Es besteht der dringende Verdacht, dass er am Sonntag, den 17. Juni 2018, gegen 14.00 Uhr, eine 71-jährige Frau im Parkhaus des Klinikums Ludwigsburg beraubte. Die Frau saß bereits in ihrem Fahrzeug und wollte ausparken, als der Tatverdächtige die Beifahrertür aufgerissen und unter Vorhalt eines Messers Bargeld gefordert haben soll. Im Anschluss soll er ihre Handtasche genommen haben, obwohl die 71-Jährige versuchte, diese festzuhalten und durch Hupen auf die Situation aufmerksam zu machen. Im Rahmen der folgenden Fahndung fanden Polizeibeamte die Tasche unweit des Tatorts auf. Das Bargeld und das Handy der 71-Jährigen fehlten (wir berichteten am 18.Juni 2018). Die Handtasche wurde sichergestellt und auf Spuren untersucht. Hierbei konnten Spuren gesichert werden, die zur Ermittlung des 37-Jährigen führten. Darüber hinaus stimmt sein Aussehen in vielen Punkten mit der Täterbeschreibung überein, die die Seniorin nach der Tat abgegeben hatte. Am vergangenen Freitag wurde der 37-jährige Deutsche, gegen den die Staatsanwaltschaft Stuttgart bereits einen Haftbefehl wegen schweren Raubes erwirkt hatte, festgenommen. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/