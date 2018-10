Polizeipräsidium Ludwigsburg / Staatsanwaltschaft Stuttgart und ...

Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 24-Jähriger nach Messerangriff in Ludwigsburg in Psychiatrie

Ludwigsburg - Aus bislang ungeklärter Ursache hat ein 24-Jähriger in der Nacht zum Sonntag gegen 02:45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigsburg-Hoheneck die Tür zur Wohnung eines 32-Jährigen Hausmitbewohners eingeschlagen. Nachdem der 32-Jährige durch den Lärm aufgewacht war, traf er im Eingangsbereich der Wohnung auf den 24-Jährigen, der ihn unvermittelt angriff. Im Verlauf des folgenden Gerangels zog sich der 32-Jährige mehrere Schnittverletzungen an Hals und Kopf zu, die ihm sein Kontrahent vermutlich mit einem Messer beibrachte. Er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 24-jährige Tatverdächtige wurde von der Polizei in seiner Wohnung vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt, der ihn in eine psychiatrische Einrichtung einwies.

