Polizeipräsidium Ludwigsburg / Staatsanwaltschaft Stuttgart und ...

Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen: Nachtrag zu Messerangriff am Montag

Ludwigsburg - Nach dem Messerangriff, den ein 59 Jahre alter Mann am Montagmorgen in der Goldmühlestraße in Sindelfingen auf seine 57-jährige Ehefrau verübte, ist das Opfer am Mittwoch in einem Krankenhaus gestorben.

