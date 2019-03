Polizeipräsidium Ludwigsburg / Staatsanwaltschaft Stuttgart und ...

Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 44-Jähriger nach Messerangriff in Kornwestheim in Untersuchungshaft

Ludwigsburg - Wegen versuchten Totschlags ermittelt das Kriminalkommissariat Ludwigsburg gegen einen 44-jährigen Tatverdächtigen, der am Sonntagabend einem 37-Jährigen im Verlauf einer Auseinandersetzung mit einem Messer lebensbedrohliche Stichverletzungen beigebracht hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge gerieten die beiden polnischen Staatsangehörigen und zugleich Zimmernachbarn aus noch unbekannten Gründen in einem Arbeiterwohnheim in Kornwestheim in Streit. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin, konnte jedoch wenig später vorläufig festgenommen werden. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht und befindet sich außer Lebensgefahr. Der Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg hat am Montag den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl gegen den 44-Jährigen erlassen und in Vollzug gesetzt und ihn in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

