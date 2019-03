Polizeipräsidium Ludwigsburg / Steinenbronn: Unfallbeteiligtes ...

Steinenbronn: Unfallbeteiligtes Kind gesucht

Ludwigsburg - Der Fahrer eines VW Golf fuhr am Montag, gegen 16.20 Uhr, auf der Ludwigstraße in Steinenbronn in Richtung Goldäckerstraße. Im Bereich der Einmündung Ludwigstraße/Petersäckerstraße musste der Golf-Lenker aufgrund eines vorbeirennenden Kindes anhalten. Dabei fuhr ein weiteres Kind mit einem Fahrrad in den Golf. Das ungefähr 10 Jahre alte Mädchen auf dem Fahrrad blieb augenscheinlich unverletzt, der VW Golf wurde rund um die Kennzeichenhalterung leicht beschädigt. Die Unfallbeteiligten sprachen kurz miteinander, trennten sich jedoch wieder, ohne Erreichbarkeiten auszutauschen.

Die Eltern der Radfahrerin bzw. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter T. 07031 132500 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/