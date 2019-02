Polizeipräsidium Ludwigsburg / Steinheim an der Murr: ...

Steinheim an der Murr: Jugendlicher schlägt Busfahrer und flüchtet

Ludwigsburg - Der Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144/82306-0, sucht Zeugen, die am Montagmorgen eine Körperverletzung im Linienbus 460 beobachtet haben. Ein vermutlich Jugendlicher stieg gegen 09.00 Uhr an der Bushaltestelle "Kelter" in der Kleinbottwarer Straße in Steinheim an der Murr in den Bus in Richtung Marbach am Neckar. Als sich der Junge bereits im Fahrgastraum befand, erkundigte sich der 57-jährige Busfahrer nach dessen Fahrkarte. Der Jugendliche reagierte hierauf aggressiv und gab an, jetzt den Fahrpreis bezahlen zu wollen. Als der Busfahrer ihm erklärte, dass nun ein erhöhtes Beförderungsentgelt von 60 Euro fällig sei und er die Polizei verständigen werde, kam der Unbekannte auf ihn zu, schlug dem 57-Jährigen ins Gesicht und machte sich zu Fuß in Richtung der Friedrichstraße davon. Der unbekannte Täter soll etwa 15 Jahre alt und circa 170 cm groß sein. Er hat einen dunkleren Teint und schwarze, seitlich rasierte Haare, die auf dem Oberkopf lockig nach oben wegstehen. Der Jugendliche trug eine braune Hose und eine braune Jacke. Er sprach akzentfrei Deutsch und telefonierte mit seinem Handy, als er sich im Bus befand.

