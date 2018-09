Polizeipräsidium Ludwigsburg / Steinheim an der Murr: Unfall im ...

Steinheim an der Murr: Unfall im Begegnungsverkehr

Ludwigsburg - Eine 42-Jährige befuhr am Donnerstag gegen 12:25 Uhr mit einem Ford die Kreisstraße 1610 von Höpfigheim in Richtung Steinheim an der Murr. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kam die 42-Jährige in einer lang gezogenen Rechtskurve zu weit nach links und stieß mit einem entgegenkommenden Lkw eines 27-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die 42-Jährige leicht verletzt und musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt. Im Zuge des Unfalls wurde die Fahrbahn verschmutzt. Alarmierte Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Steinheim, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Wehrleuten vor Ort war, kümmerten sich in der Folge um die Fahrbahnreinigung.

