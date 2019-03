Polizeipräsidium Ludwigsburg / Straßenverkehrsgefährdung in Leonberg

Straßenverkehrsgefährdung in Leonberg

Ludwigsburg - Leonberg: Straßenverkehrsgefährdung

Mit einem rücksichtslosen Autofahrer bekamen es Verkehrsteilnehmer am Mittwochabend auf der Feuerbacher Straße zu tun. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen VW Polo war gegen 22:00 Uhr dort in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Heinrich-Längerer-Straße überholte er in einer Linkskurve einen Autofahrer, obwohl ein Linienbus entgegen kam. Gerade noch rechtzeitig gelang es dem VW-Fahrer wieder nach rechts einzuscheren, bevor es zu einem Zusammenstoß kam. Im weiteren Verlauf soll er durch seine Fahrweise noch einen Radfahrer sowie eine Fußgängergruppe gefährdet haben, die gerade die Straße überquerte. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen, insbesondere den Radler und die Gruppe von Fußgängern, sich unter Tel. 07152/605-0 zu melden.

