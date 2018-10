Polizeipräsidium Ludwigsburg / Tödlicher Verkehrsunfall auf der ...

Tödlicher Verkehrsunfall auf der L1129, Gem. Ludwigsburg

Ludwigsburg - Am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr kam es auf der L1129 zwischen Ludwigsburg-Hoheneck und Freiberg am Neckar zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Mann wollte die L1129 in Fahrtrichtung Freiberg gesehen von links nach rechts zu Fuß in den Burgweg überqueren. In diesem Moment befuhren zwei Motorräder hintereinander die L1129 in Richtung Freiberg. Das erste Motorrad, eine Suzuki, welche von einem 29-jährigen Mann gefahren wurde, touchierte den Fußgänger, sodass der Fußgänger zu Fall kam. Im Anschluss wurde der Fußgänger von der dahinter fahrenden Honda eines 28-Jährigen überfahren. Der Fußgänger erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Honda-Fahrer stürzte nach dem Zusammenprall mit dem Fußgänger und wurde dadurch leicht verletzt. An dem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Aktuell ist die Strecke in beide Richtungen weiterhin gesperrt. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständigengutachten angeordnet. Die Polizei war mit insgesamt acht Streifen an der Unfallstelle. Zudem waren vom Rettungsdienst ein Notarzt und drei Rettungswägen und von der Feuerwehr Ludwigsburg ein Fahrzeug vor Ort.

