Polizeipräsidium Ludwigsburg / Trickdiebstahl in Gärtringen

Trickdiebstahl in Gärtringen

Ludwigsburg - Gärtringen: Bettlerin entpuppt sich als Diebin

Am Montagmittag wurde ein Anwohner aus dem Rohrweg das Opfer einer dreisten Diebin. Die Frau klingelte kurz vor 14:00 Uhr an seiner Wohnungstür und bettelte. Der gutmütige Mann gab ihr eine Münze. Daraufhin bat sie ihn, die Toilette benutzen zu dürfen. Er gewährte ihr Zutritt in die Wohnung. Zunächst unbemerkt entwendete die Diebin aus seiner Jacke einen Schlüsselbund sowie aus seiner Geldbörse einen geringen Geldbetrag. Die Täterin wurde als etwa 50 Jahre alte Frau, die 1,65 Meter groß ist, beschrieben. Sie hat schwarze, schulterlange Haare, eine normale Figur und einen etwas dunkleren Teint. Bekleidet war sie mit einem grauen Sweatshirt und hatte eine braune Umhängetasche dabei. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Verdächtigen. Um Hinweise bittet der Polizeiposten Gärtringen unter Tel. 07034/2539-0.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/