Polizeipräsidium Ludwigsburg / Unfallflucht in ...

Ludwigsburg - Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen BMW, der vergangene Woche zwischen Donnerstag 22:30 Uhr und Freitag 10:00 Uhr in der Geisinger Straße in Bietigheim abgestellt war. An der linken Fahrzeugseite entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Verursacher anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, entgegen.

Freiberg am Neckar-Heutingsheim: Pkw zerkratzt

Der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141/64378-0, sucht Zeugen, die eine Sachbeschädigung beobachtet haben, die zwischen Sonntag 23:30 Uhr und Montag 09:50 Uhr in der Vogelsangstraße in Freiberg am Neckar-Heutingsheim begangen wurde. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die Motorhaube sowie einen Kotflügel eines VW Golfs, der auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt war. Hierdurch wurde ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro angerichtet.

Ludwigsburg-Nord: Sauna in Brand geraten

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Montagmorgen zu einem Saunabrand, bei dem ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe entstand. Gegen 09:00 Uhr wurde ein Zeuge in der Marbacher Straße in Ludwigsburg-Nord auf eine starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus aufmerksam und alarmierte umgehend die Polizei. Anschließend begab er sich zu dem betreffenden Wohnhaus, klingelte an der Tür und klopfte an den Fenstern. Eine 65 Jahre alte Bewohnerin, die sich im Haus aufgehalten und geschlafen hatte, wurde geweckt und konnte sich in Sicherheit bringen. Die hinzugezogene Feuerwehr Ludwigsburg, die mit 30 Wehrleuten vor Ort war, stellte daraufhin die brennende Sauna im Kellerbereich des Wohnhauses fest. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen, konnten aber nicht mehr verhindern, dass die Sauna vollständig ausbrannte. Mitarbeiter des Rettungsdienstes kümmerten sich um die Bewohnerin, die mutmaßlich unverletzt blieb. Nach Durchführung von Belüftungsmaßnahmen rückten die Einsatzkräfte wieder ab. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

