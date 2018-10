Polizeipräsidium Ludwigsburg / Unfallflucht in Oberstenfeld; ...

Unfallflucht in Oberstenfeld; Alkoholisiert und ohne Führerschein in Ditzingen unterwegs; Auffahrunfall auf der BAB 81 - Gemarkung Ditzingen

Ludwigsburg - Oberstenfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern, machte sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker aus dem Staub, nachdem er am Montag zwischen 12:35 Uhr und 12:40 Uhr in der Großbottwarer Straße in Oberstenfeld einen geparkten Audi beschädigt hatte. Der Audi war vor einer Bankfiliale auf einem Stellplatz abgestellt und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Während der Unfallaufnahme entdeckten die eingesetzten Beamten rote Lackantragungen an dem schwarzen Audi. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0, in Verbindung zu setzen.

Ditzingen-Heimerdingen: Alkoholfahrt führt zu Unfall

Vermutlich weil sich ein 39-Jähriger am Montag unter Alkoholeinfluss ans Steuer seines Fiat gesetzt hatte, verursachte er gegen 18:55 Uhr im Ortsteil Heimerdingen einen Verkehrsunfall. Der Fiat-Fahrer, der auf der Hemminger Straße unterwegs war, kam nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen größeren Stein. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste vor Ort durch hinzugezogene Rettungsdienstmitarbeiter medizinisch versorgt werden. Während der anschließenden Unfallaufnahme bemerkten die alarmierten Polizisten Alkoholgeruch bei dem Mann. Der 39-Jährige musste sich nach einem Atemalkoholtest einer Blutentnahme unterziehen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. An dem Fiat, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

BAB 81 / Ditzingen: Auffahrunfall mit fünf Beteiligten

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 38.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 16:20 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen ereignete. Von Stuttgart kommend in Richtung Heilbronn war ein 42-jähriger Mercedes-Lenker auf dem linken von insgesamt drei Fahrstreifen unterwegs. Ein vor ihm fahrender 51-Jähriger, der ebenfalls am Steuer eines Mercedes saß, musste verkehrsbedingt abbremsen. Der 42-Jährige erkannte dies mutmaßlich zu spät und fuhr auf den Mercedes auf, der durch die Wucht des Aufpralls noch auf den vorausfahrenden Mazda eines 50-Jährigen geschoben wurde. Hinter dem Mercedes des 42-Jährigen fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 74 Jahre alter Audi-Lenker. Dieser bemerkte den Unfall und bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Sein Nachfolger, ein 25-Jähriger, der ebenfalls mit einem Audi unterwegs war, hatte das stehende Auto vermutlich zu spät erkannt und krachte dem Audi ins Heck. Durch den Unfall wurden im Audi des 25-Jährigen eine 48 Jahre alte Mitfahrerin sowie der 74 Jahre alte Audi-Lenker leicht verletzt. Die leichtverletzte Frau musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Drei der insgesamt fünf Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste auf der dreispurigen Autobahn der linke Fahrstreifen bis etwa 17:45 Uhr gesperrt werden, wodurch es zu einem Rückstau von etwa vier Kilometern kam.

