Polizeipräsidium Ludwigsburg / Unfallflucht in Sachsenheim; ...

Unfallflucht in Sachsenheim; Sachbeschädigung in Ludwigsburg; Feuerwehreinsatz in Ludwigsburg und Asperg; Verkehrsunfall in Bietigheim-Bissingen und B 295 / Ditzingen

Ludwigsburg - Sachsenheim: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen BMW, der am Donnerstag zwischen 12:10 Uhr und 13:00 Uhr im Einmündungsbereich Hachelweg / Torstraße in Kleinsachsenheim am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, entgegen.

Ludwigsburg-Eglosheim: Pkw zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter machte sich zwischen Mittwoch 21:00 Uhr und Donnerstag 17:30 Uhr an einem Nissan zu schaffen, der gegenüber eines Wohnhauses auf einem Parkplatz im Drosselweg in Ludwigsburg-Eglosheim abgestellt war. Der Unbekannte zerkratzte an dem Auto die Beifahrerseite und richtete dadurch einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Schwelbrand

Insgesamt drei Wehrleute und ein Fahrzeug der Feuerwehr Ludwigsburg rückten am Donnerstag gegen 17:00 Uhr zu einem Einsatz in die Bietigheimer Straße in Ludwigsburg aus. In einem leerstehenden, denkmalgeschützten Gebäude kam es vermutlich aufgrund von Bitumenarbeiten zu einem Schwelbrand. Zwei Arbeiter wurden auf den Brand aufmerksam und löschten den Fachwerkbalken. Nach Durchführung von Restlöscharbeiten konnte die Feuerwehr Ludwigsburg wieder abrücken. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Asperg: Vergessenes Essen sorgt für Rauchentwicklung

Am Donnerstag gegen 11:50 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Hohenzollernstraße in Asperg zu einer Rauchentwicklung, weshalb die Feuerwehren Asperg und Ludwigsburg mit 36 Wehrleuten und sechs Fahrzeugen ausrückten. Eine Bewohnerin wurde zuvor auf einen ausgelösten Rauchmelder aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte stellten anschließend in einer der Wohnungen fest, dass angebranntes Essen auf dem eingeschalteten Herd der Auslöser für die Rauchentwicklung war. Ein Bewohner, der offensichtlich sein Essen auf dem Herd vergessen hatte, konnte in der Wohnung angetroffen werden. Er blieb unverletzt und darüber hinaus entstand kein Sachschaden. Nach Durchführung von Belüftungsmaßnahmen rückten die Feuerwehren wieder ab.

Bietigheim-Bissingen: Rotlicht missachtet

Vermutlich weil eine 36-Jährige eine rote Ampel missachtete, kam es am Donnerstag gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bietigheim. Die Frau war mit ihrem VW auf der Mühlwiesenstraße unterwegs und fuhr mutmaßlich bei Rot nach links auf die Stuttgarter Straße ein. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer von links kommenden 47-Jährigen, die mit ihrem Audi bei Grün nach links in die Karl-Mai-Allee abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß zog sich die 47-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

B 295 / Ditzingen: Unfall fordert einen Leichtverletzten und 18.000 Euro Sachschaden

Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 295 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt worden war und ein Sachschaden von rund 18.000 Euro entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 19:45 Uhr ein 20 Jahre alter BMW-Lenker an der Autobahnabfahrt Stuttgart-Feuerbach mutmaßlich bei Rot in den Kreuzungsbereich der B 295 ein. Ursächlich für sein plötzliches Anfahren war vermutlich der Kofferraum, der sich aus derzeit ungeklärten Gründen geöffnet hatte. Vor Schreck fuhr der junge Mann offenbar los und stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten 35-jährigen Mercedes-Lenker zusammen, der die Bundesstraße in Richtung Stuttgart befuhr. Der 20-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

