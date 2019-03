Polizeipräsidium Ludwigsburg / Unfallflucht in Sindelfingen; ...

Unfallflucht in Sindelfingen; Einbruch in Mötzingen

Ludwigsburg - Sindelfingen: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag gegen 17:05 Uhr einen Mercedes, der in der Ernst-Barlach-Straße in Sindelfingen abgestellt war. Der Unbekannte stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den hinter ihm stehenden Mercedes und richtete dabei einen Sachschaden von rund 1.000 Euro an. Der Verursacher, der die Unfallstelle verließ, ohne sich um den Schaden zu kümmern, war möglicherweise mit einem blauen VW Golf unterwegs. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

Mötzingen: Einbruch in Wohnhaus

Der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032/95491-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der zwischen Montag 14:00 Uhr und Dienstag 10:15 Uhr in der Bondorfer Straße in Mötzingen verübt wurde. Zunächst versuchten die bislang unbekannten Täter die Hauseingangstür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Als dies nicht gelang brachen sie die Garagentür auf und gelangten so ins Haus. Anschließend durchsuchten sie die Räume. Ob ihnen hierbei etwas Stehlenswertes in die Hände fiel, steht bisher noch nicht abschließend fest. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

