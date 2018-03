Polizeipräsidium Ludwigsburg / Vaihingen an der Enz - Aurich: ...

Vaihingen an der Enz - Aurich: Rauchentwicklung aus Wohnhaus

Ludwigsburg - Am Samstag wurde der Integrierten Leitstelle für den Landkreis Ludwigsburg gegen 17.49 Uhr durch eine Anwohnerin starke Rauchentwicklung ausgehend von einem südöstlich gelegenen Wohnhaus mitgeteilt. Die Feuerwehr Vaihingen an der Enz war mit neun Fahrzeugen und 56 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und deren Besatzung vor Ort. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Gebäude. Der Rauch drang aus dem ersten Obergeschoss ins Freie. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften zu nah auf dem Kamin abgelegte Grillanzünder für die Rauchentwicklung verantwortlich sein. Glücklicherweise kam es zu keinem weiteren Brandgeschehen. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden. Vor Ort waren auch der Oberbürgermeister der Stadt Vaihingen an der Enz sowie die Ortsvorsteherin von Aurich. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz vor Ort.

