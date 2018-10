Polizeipräsidium Ludwigsburg / Vaihingen an der Enz: Unbekannte ...

Vaihingen an der Enz: Unbekannte Täter entwenden Zigarettenautomat

Ludwigsburg - In der Nacht zum Montag, zwischen 22:45 und 08:00 Uhr, flexten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Walter-de-Pay-Straße an seinem Standpfosten ab. Anschließend transportierten sie den Automaten mit einem rollbaren Mülleimer rund 500 Meter weiter und legten ihn am Ende der Straße kurz vor dem Radweg nach Enzweihingen im "Löberts-Brunnen" ab. Dort versuchten sie den Automaten gewaltsam zu öffnen, was ihnen aber nicht gelang. Allerdings richteten sie Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an. Die Polizei Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 9410, sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/