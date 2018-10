Polizeipräsidium Ludwigsburg / Vaihingen an der Enz: Unfall mit ...

Vaihingen an der Enz: Unfall mit 48.000 Euro Sachschaden; Schwieberdingen: Mann sitzt mit heruntergelassener Hose in Auto

Ludwigsburg - Vaihingen an der Enz - Riet: Unfall mit 48.000 Euro Sachschaden

Ein 34-jähriger Lkw-Lenker befuhr am Montag gegen 09.30 Uhr die Enzweihinger Straße in Riet, als er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mauer prallte. Der Lkw war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Bergung des Lkw musste die Enzweihinger Straße kurzzeitig gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 48.000 Euro.

Schwieberdingen: Mann sitzt mit heruntergelassener Hose in Auto

Eine unangenehme Entdeckung machte eine 17-Jährige am Montag gegen 11.40 Uhr in einer Unterführung der Bundesstraße 10 in der Stiegelstraße in Schwieberdingen. Die Jugendlich ging zu Fuß an einem vermutlich flachen, hellblauen oder grauen Pkw vorbei und bemerkte dabei einen Mann im Auto, der einen schwarzen Kapuzenpullover trug und mit heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die alarmierte Polizei fahndete, konnte jedoch keinen Tatverdächtigen mehr feststellen. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150/31245, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

