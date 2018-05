Polizeipräsidium Ludwigsburg / Vaihingen / Enz: Schaden ...

Vaihingen / Enz: Schaden verursacht und weitergefahren; Ludwigsburg: Vorfahrt missachtet; Affalterbach: Unfall durch Sonnenblendung; Korntal-Münchingen: Drei Verletzte durch Unfall nach Ampelausfall

Ludwigsburg - Vaihingen / Enz: Schaden verursacht und weitergefahren

Der zunächst unbekannte Fahrer eines weißen Transporters streifte am Montagnachmittag gegen 14:45 Uhr im Floschweg einen geparkten Pkw und fuhr weiter ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der Mann hielt Zeugenaussagen zufolge nach 200 Metern noch einmal an, stieg aus und schaute sich sein Fahrzeug an. Anschließend setzte er die Fahrt dennoch fort. Am beschädigten Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei konnte am Unfallort das Blinkerglas des Transporters sicherstellen. Die weiteren Ermittlungen führten zu einem 36-Jährigen, der nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht zu rechnen hat.

Ludwigsburg: Vorfahrt missachtet

Eine 40-jährige VW-Lenkerin fuhr am Montagabend gegen 23:00 Uhr in die Friedrichstraße ein und übersah dabei den BMW eines 25-Jährigen, der mit einer 18-jährigen Beifahrerin auf der Friedrichstraße unterwegs war. Durch den Aufprall verletzte sich die VW-Fahrerin leicht. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Insassen des BMW blieben unversehrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf insgesamt 5000 Euro.

Affalterbach: Unfall durch Sonnenblendung

Vermutlich aufgrund der blendenden Sonne übersah ein 58-jähriger Pkw-Lenker am Montagabend gegen 19:00 Uhr eine Fußgängerin. Die 15-Jährige überquerte die Marbacher Straße auf dem Fußgängerüberweg, als sie von dem Renault des 58-Jährigen erfasst wurde. Die Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt und im Anschluss im Krankenhaus behandelt. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Korntal-Münchingen: Drei Verletzte durch Unfall nach Ampelausfall

Eine Vorfahrtsmissachtung nach Ausfall der Ampel an der Kreuzung Kornwestheimer Straße und Stuttgarter Straße war die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagabend gegen 17:30 Uhr. Die 63-jährige Fahrerin eines Skodas hatte die Vorfahrt eines 49-jährigen SUV-Lenkers beim Linksabbiegen in die Stuttgarter Straße missachtet, weshalb es zur Kollision im Kreuzungsbereich kam. Bei dem Unfall wurden die Skoda-Fahrerin, ihre 76-jährige Beifahrerin und der SUV-Lenker leicht verletzt. Die beiden Frauen kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 30.000 Euro.

Bietigheim-Bissingen: Auto kippt um

Ohne Verletzungen überstand der 30-jährige Fahrer eines Daihatsu einen Verkehrsunfall, bei dem sein Fahrzeug kurzzeitig komplett auf die linke Seite gekippt war. Er war am Montagabend gegen 17:00 Uhr auf der bevorrechtigten Schillerstraße in Richtung Ludwigsburger Straße unterwegs, als eine 20-jährige VW-Lenkerin seinen Pkw übersah und ihn beim Versuch, die Schillerstraße zu überqueren, streifte. Durch die Berührung am Hinterrad kippte der Daihatsu komplett auf die linke Fahrzeugseite, schleuderte weiter und stellte sich in der Folge wieder selbstständig auf die Räder. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

