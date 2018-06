Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verdächtige Wahrnehmung in ...

Verdächtige Wahrnehmung in Leonberg, Diebstahl in Herrenberg, Verkehrsverstoß auf der BAB 81- Gem. Leonberg und Verkehrsunfall auf der BAB 81 - Gem. Ehningen

Ludwigsburg - Leonberg: Verdächtige Wahrnehmung

Das Polizeirevier Leonberg, Tel.: 07152/605-0, sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochmittag in der Gerhart-Hauptmann-Straße zwischen zwei Männern und einer jungen Frau ereignet hat und bittet insbesondere auch die Frau, sich zu melden. Ein aufmerksamer Zeuge machte zwischen 13:00 und 13:30 Uhr auf dem Fußweg zwischen dem Albert-Schweizer-Gymnasium und der Römergalerie die verdächtige Wahrnehmung. Eine junge Frau soll von zwei südländisch aussehenden Männern gegen einen Zaun gedrückt, geschlagen und bedrängt worden sein. Als eine weitere Zeugin die Personen ansprach, flüchteten alle drei in unterschiedliche Richtungen. Die beiden Männer wurden als circa 25-jährig beschrieben. Einer hat schwarze Haare, trug einen Vollbart und war mit einer schwarzen Jeans sowie einer roten Jacke bekleidet. Sein Begleiter war bekleidet mit einer Hose der Marke Adidas und einem Shirt von Nike. Die junge Frau konnte nicht beschrieben werden.

Herrenberg: Fahrrad ohne Vorderrad gestohlen

Auf ein Fahrrad hatte ein Dieb es abgesehen, als er am Mittwoch in der Kalkofenstraße sein Unwesen trieb. Der Täter machte sich zwischen 06:40 und 16:00 Uhr an einem Rad der Marke "Steppenwolf" zu schaffen, das an den Fahrradständern am Bahnhof abgestellt war. Das schwarze Mountainbike im Wert von etwa 800 Euro war über ein Kabelschloss am Vorderrad mit einem Fahrradständer verbunden. Kurzerhand entwendete der Dieb das Fahrrad ohne Vorderrad. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter Tel.: 07032/2708-0 entgegen.

BAB 81 - Gemarkung Leonberg: Verkehrsverstoß

Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel.: 0711/6869-0, sucht Zeugen zu einem Verkehrsverstoß, der sich am Mittwochabend zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen und der Überleitung zur Autobahn 8 in Richtung Karlsruhe ereignet hat. Zwei Fahrer jeweils eines BMW der 3er und 5er Serie sollen gegen 21:15 Uhr auf der Autobahn 81 zunächst im Baustellenbereich mittig zwischen den beiden Fahrstreifen gefahren sein und mehrfach die Positionen getauscht haben. Im weiteren Verlauf haben sie vermutlich auch den Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen unterschritten und nach Ausgang des Engelbergtunnels wohl stark beschleunigt, um ihre Fahrt auf dem linkseitig gelegenen Standstreifen in Richtung Karlsruhe fortzusetzen.

BAB 81 - Gem. Ehningen: Unfall am Stauende

Zwei Leichtverletze und ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ehningen und Hildrizhausen in Fahrtrichtung Singen. Am Stauende musste ein 39-jähriger Lenker eines Lastzugs mit Anhänger gegen 14:45 Uhr bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte ein 53-jähriger Opelfahrer wahrscheinlich zu spät und fuhr auf den Anhänger des stehenden Lastzugs auf. Der Opel des 39-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/