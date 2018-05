Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfälle in Jettingen, ...

Verkehrsunfälle in Jettingen, Schwieberdingen und Renningen

Ludwigsburg - Jettingen: Zeugen zu Überholmanöver gesucht

Am Mittwoch gegen 13.55 Uhr befuhr ein 39-jähriger Fahrer eines VW Sharan die Bundesstraße 28 in Richtung Nagold. Auf Höhe der Gemeinde Jettingen, etwa fünfhundert Meter nach dem dortigen Spitalwaldparkplatz, begegnete dem 39-Jährigen ein Motorradfahrer, der seinerseits einen Pkw überholte. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 39-Jährige nach rechts aus. Dort streifte er die angebrachte Schutzplanke. Dabei wurde die gesamte Beifahrerseite des Pkw beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 8.000 Euro. Der Lenker des Kraftrads fuhr, ohne anzuhalten, weiter und entfernte sich unerlaubt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg unter der Telefonnummer 07032 2708 0 in Verbindung zu setzen.

Schwieberdingen: Verbotswidriges Wendemanöver führt zu Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 16.02 Uhr befuhr der 29-jährige Fahrer eines Mazda Kombis die Landesstraße 1140 auf dem rechten Fahrstreifen von Schwieberdingen kommend in Richtung Ludwigsburg. Kurz nach der Auffahrt zur Bundesstraße 10 in Richtung Vaihingen an der Enz setzte der 29-Jährige trotz durchgezogener Linie verbotswidrig zum Wenden an. Dabei übersah der 29-Jährige einen von der Bundesstraße 10 abfahrenden und nach links auf die Landesstraße einbiegenden 57-jährigen Kradfahrer, der sich zwischenzeitlich auf dem linken Fahrstreifen von hinten dem Mazda genähert hatte. Der 57-Jährige leitete mit seiner Honda noch eine Vollbremsung ein. Es kam dennoch zur Kollision mit dem wendenden Pkw, in dem das Krad in die Fahrerseite des Mazda fuhr. Der Kradlenker zog sich durch die Kollision schwere Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde der 57-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der 29-Jährige erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 11.000 Euro.

Renningen: Zeugen gesucht

Am Mittwoch gegen 16.50 Uhr befuhr ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad die Leonberger Straße und wollte im Anschluss nach links in die Voräckerstraße abbiegen. Der Abbiegevorgang wurde durch den Fahrradfahrer mittels Handzeichen ordnungsgemäß dem nachfolgenden Verkehr angezeigt. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker überholte das Kind dennoch und streifte dieses mit dem rechten Außenspiegel am linken Arm. Der 11-Jährige wich noch, ohne zu Fall zu kommen, auf den Gehweg nach rechts aus. Der Unbekannte hielt kurz an und sprach mit dem Jungen. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um Weiteres zu kümmern. Das Kind zog sich leichte Verletzungen zu, die ambulant versorgt wurden. Am Fahrrad des Jungen entstand Sachschaden in Höhe von einhundert Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07152 605 0 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird der Fahrer eines roten Opels, der vor Ort erste Hilfe leistete, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/