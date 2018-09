Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfälle in Leonberg und ...

Verkehrsunfälle in Leonberg und Steinheim an der Murr

Ludwigsburg - Leonberg: Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 09.45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen auf einem Firmenparkplatz in der Leonberger Straße abgestellten Fiat im Bereich der Beifahrertüre. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152 605 0 in Verbindung zu setzen.

Leonberg: Blumenkübel und Straßenlaterne beschädigt

Am Samstag wurden gegen 05.50 Uhr Unfallgeräusche durch eine Zeugin im Bereich der Zwerchstraße wahrgenommen. Ermittlungen ergaben, dass kurz zuvor ein Pkw die Straße befuhr und dabei nach links von der Fahrbahn abkam. Dort streifte dieser einen Blumenkübel sowie eine Straßenlaterne. Durch den Aufprall fielen zudem beide Lampenschirme auf die Fahrbahn. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt über die Klosterstraße in Richtung Schlossstraße von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152 605 0 in Verbindung zu setzen.

Steinheim an der Murr: Radfahrer verletzt

Am Samstag kam es in der Industriestraße gegen 14.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 47-jähriger Lenker eines hochwertigen Rennrads zu Fall kam. Kurz zuvor fuhr ein ebenfalls 47-jähriger Lenker eines Mitsubishis vom linken Fahrbahnrand an und setzte danach unmittelbar zum Wenden an. Dabei übersah der Pkw-Lenker den zwischenzeitlich auf der Fahrbahn entgegenkommenden 47-jährigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer kam zu Fall und zog sich Verletzungen an Armen und Beinen zu. Der 47-Jährige Radler wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf 9.000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/