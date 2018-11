Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfälle in Sindelfingen ...

Verkehrsunfälle in Sindelfingen und auf der A81 Gemarkung Korntal- Münchingen

Ludwigsburg - Verkehrsunfall in Sindelfingen

Zu einem Unfall mit Personenschaden kam es am Freitag, gegen 16 Uhr, an der Kreuzung der Eschenbrünnlestraße mit der Tilsiter- und Leibnizstraße in Sindelfingen. Eine 53-jährige Fußgängerin, die die Tilsiter Straße von der Eschenbrünnlestraße her kommend bei Grün überquerte, wurde von einem 32-jährigen Audi-Fahrer, der von der Leibnizstraße bei gelbem Blinklicht nach rechts in die Tilsiter Straße abbog, übersehen und angefahren. Hierbei wurde die Fußgängerin leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro.

Korntal-Münchingen: Verkehrsunfall auf der BAB81 mit 3 beteiligen Fahrzeugen

Am Freitag, gegen 18:00 Uhr befuhr eine 26 Jährige mit ihrem PKW Skoda die A81 in Richtung Stuttgart und beabsichtigt an der Ausfahrt Zuffenhausen abzufahren. Hinter ihr fuhren auf dem Ausfädelungsstreifen ein 32 Jähriger mit einem PKW BMW und ein 43 jähriger Fahrer mit einem PKW Renault. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste die Fahrerin des Skoda ihren PKW abbremsen. Der dahinter fahrende Lenker des BMW konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig abbremsen. Der hinter dem BMW fahrende Lenker des Renault erkannte die Situation zu spät, fuhr auf den BMW auf und schob diesen auf den Skoda. Beim Unfall wurde niemand verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro. Der Skoda war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden.

