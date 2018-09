Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfälle in Waldenbuch und ...

Verkehrsunfälle in Waldenbuch und Sindelfingen

Ludwigsburg - L 1185 / Gemarkung Waldenbuch: Verkehrsunfall mit sechs Beteiligten und zwei Leichtverletzten

Zu einem folgeschweren Verkehrsunfall mit sechs Beteiligten und zwei Leichtverletzten kam es am Samstagabend gegen 17.00 Uhr auf der Landesstraße 1185, Gemarkung Waldenbuch. Ein 24-jähriger Krad-Lenker befuhr mit seiner Suzuki die L 1185 von Waldenbuch kommend in Fahrtrichtung Nürtingen und überholte im Verlauf einen vor ihm fahrenden bislang unbekannten Pkw sowie eine vor dem Pkw fahrende 25-jährige Krad-Lenkerin mit ihrer BMW. Der Suzuki-Fahrer erkannte, dass aufgrund von Gegenverkehr ein Überholen des vor der BMW-Lenkerin fahrenden VW einer 52-Jährigen nicht mehr möglich ist. Bei dem Versuch sich zwischen dem BMW und dem VW einzuordnen, verlor der Suzuki-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Kraftrad der 25-Jährigen. Diese kommt daraufhin zu Fall und kollidiert mit dem vor ihr fahrenden VW. Die BMW-Fahrerin wie auch der Suzuki-Fahrer schlittern nach ihrem Sturz auf die Gegenfahrbahn und prallen beide gegen den Audi eines 50-Jährigen, welcher in Richtung Waldenbuch fuhr. Ein hinter dem Audi fahrender 24-jähriger Seat-Lenker versuchte dem abbremsenden Audi auszuweichen und kollidierte mit dem geparkten Mercedes-Benz einer 53-jährigen. Die beiden Krad-Fahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Krafträder, der Audi und der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die L 1185 kurzfristig voll gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften am Unfallort eingesetzt.

Sindelfingen: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Uneinigkeit zwischen zwei Unfallbeteiligten herrschte am Samstagnachmittag in Sindelfingen darüber, für welchen der Beteiligten die Lichtzeichenanlage an der Einmündung Calwer Straße / Benzstraße Grün zeigte. Ein 35-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes-Benz die Calwer Straße aus Richtung Sindelfingen kommend in Richtung Darmsheim. An der besagten Einmündung wollte dieser nach links in die Benzstraße einbiegen. Hierbei kollidierter er mit dem aus Richtung Darmsheim kommenden BMW eines 19-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 8.000 Euro.

Zeugen zum Unfallhergang werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen unter der Telefonnummer 07031/697-0 in Verbindung zu setzen.

