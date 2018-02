Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfälle mit Verletzten ...

Verkehrsunfälle mit Verletzten auf der BAB 8 (Gemarkung Leonberg) und in Leonberg (2)

Ludwigsburg - BAB 8 (Gemarkung Leonberg): Auffahrunfall mit 2 Fahrzeugen

Die 20-jährige Fahrerin eines Suzuki befuhr am Freitag gegen 13.15 Uhr die BAB 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Vor der Pkw-Lenkerin fuhr ein 43-jähriger Pkw-Lenker eines Daimler. Zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim fuhr die Suzuki-Lenkerin, vermutlich auf Grund unangepasster Geschwindigkeit, dem Daimler-Lenker hinten auf. Hierbei wurde die 20-jährige Fahrerin leicht verletzt. Das Fahrzeug der Pkw-Lenkerin musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Leonberg: Auffahrunfall mit 3 Fahrzeugen

Zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitag gegen 17.15 Uhr auf der L1187 / Einmündung Südrandstraße von Stuttgart in Fahrtrichtung Leonberg. Die 29-jährige Fahrerin eines Opel erkannte die vor ihr an einer rot zeigenden Ampel stehende 26-jährige Fahrerin eines VW zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf diese auf. Dieser VW wurde wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihr stehenden Audi eines 35-jährigen Fahrers geschoben. Hierbei wurde die VW-Lenkerin leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Leonberg: Ein leichtverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Ein 19-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Freitag gegen 13.15 Uhr die Lindenstraße und wollte nach rechts in die Eltinger Straße einfahren. Ein 25-jähriger Radfahrer kam vom Eltinger Fußweg und wollte an der Einmündung zur Lindenstraße diese überqueren. Hierbei wurde der Radfahrer vom Pkw-Lenker erfasst. Der 25-jährige Radfahrer wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.100 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/