Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfälle mit Verletzten ...

Verkehrsunfälle mit Verletzten auf der BAB 8 (Gemarkung Leonberg) und auf der BAB 81 (Gemarkung Gerlingen)

Ludwigsburg - BAB 8 - Gemarkung Leonberg: Auffahrunfall mit 3 verletzten Personen

Zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitag gegen 16.45 Uhr auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Leonberg Ost in Fahrtrichtung München. Verkehrsbedingt mussten die Fahrzeuge abbremsen. Dies erkannte der 57jährige Fahrer eines VW zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden 23jährigen-Fahrer eines Audi auf. Der Audi wurde wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihm stehenden BMW eines 40jährigen Fahrers geschoben. Hierbei wurden sowohl der Audi-Fahrer als auch der BMW-Fahrer und seine 38jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro.

BAB 81 - Gemarkung Gerlingen: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 17.41 Uhr befuhr ein 39jähriger Lkw-Fahrer die BAB 81 von Heilbronn in Fahrtrichtung Stuttgart. Der Lkw-Lenker eines Mercedes befuhr hierzu die mittlere der drei Fahrspuren. Als der Lkw-Lenker von dem mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er hierbei den dort fahrenden 71jährigen Opel-Fahrer. Der Opel wurde von dem Lkw touchiert, so dass dieser sich um 180 Grad drehte und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Hierbei wurde der 71jährige Opel-Fahrer leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.500 EUR.

