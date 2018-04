Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfälle mit Verletzten in ...

Verkehrsunfälle mit Verletzten in Weissach und in Leonberg

Ludwigsburg - Weissach: Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer

Am Freitag um 15:20 Uhr beabsichtigte ein 61 jähriger Fahrer eines Ford Focus von der Friedhofstraße über einen abgesenkten Bordstein auf die Leonberger Straße einzufahren. Hierbei übersah er einen von links kommenden 66 jährigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Am Ford Focus entstand ein Sachschaden von ungefähr 800 Euro und am Fahrrad von 300 Euro.

Leonberg: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Freitag um 16:00 Uhr bog ein 20 jähriger Fahrer eines VW Polo von der Glemseckstraße nach links auf die Berliner Straße ein. Hierbei bemerkte er zu spät, dass die vor ihm ebenfalls abbiegende 30 jährige Fahrerin eines BMW ihr Fahrzeug abbremste. Der Polo-Fahrer fuhr deshalb auf den BMW auf. Die Fahrerin des BMW wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 3.000 Euro.

