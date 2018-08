Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfall auf der BAB 8 - ...

Verkehrsunfall auf der BAB 8 - Gem. Heimsheim, Verkehrsunfall in Herrenberg

Ludwigsburg - BAB 8 - Gem. Heimsheim: Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von über 17.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Heimsheim am Mittwochvormittag. Eine 46-Jährige war gegen 10:30 Uhr in einem Skoda auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs. Da der linke Fahrstreifen kurz vor der Baustelle bei Heimsheim endet, wechselten dort Fahrende in die Mitte, so dass die Frau verkehrsbedingt bremsen musste. Hinter ihr fuhr ein 23-Jähriger in einem Ford. Vermutlich erkannte er dies zu spät und prallte dem Skoda ins Heck. Einem herannahenden 33-Jährigen, der am Steuer eines Mercedes saß, gelang es rechtzeitig anzuhalten. Ebenso einem 22 Jahre alten Fahrer eines BMW. Wohl weil er seinen VW Crafter nicht mehr rechtzeitig stoppen konnte, krachte ein 33-Jähriger in den BMW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den Mercedes geschoben, der zudem noch auf den Ford rollte. Sowohl der Fahrer des BMW; als auch des Mercedes erlitten Verletzungen und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre Autos und auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten waren der mittlere und linke Fahrstreifen blockiert, wodurch sich der Verkehr mehrere Kilometer staute.

Herrenberg: Von der Straße abgekommen

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Autofahrer am Donnerstagmorgen in der Hildrizhauser Straße von der Fahrbahn ab und richtete einen Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro an. Der 75 Jahre alte Fahrer eines VW verlor gegen 08:15 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, schrammte mehrere Meter am rechten Fahrbahnrand über Bepflanzungen anliegender Grundstücke und prallte schließlich frontal gegen eine Steinmauer. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

