Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfall auf der BAB 81 - ...

Verkehrsunfall auf der BAB 81 - Gem. Ehningen

Ludwigsburg - BAB 81 - Gem. Ehningen: BMW übersehen

Einen Sachschaden von fast 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch zwischen den Anschlussstellen Hildrizhausen und Ehningen. Eine 22-Jährige war gegen 09:30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in einem Renault unterwegs. Um einen Sattelzug zu überholen scherte sie, gleichzeitig mit einem weiteren Fahrzeug vor ihr, auf die mittlere Fahrspur aus. Die 22-Jährige übersah dabei vermutlich einen dort fahrenden BMW, an dessen Steuer ein 44-Jähriger saß. Der BMW-Fahrer wechselte auf die linke Spur. Da die 22-Jährige, ihren Schilderungen zufolge, wegen ihres Vordermanns auch weiter nach links ausweichen musste, bremste der BMW-Fahrer, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dennoch kam es zur Kollision zwischen den beiden Pkw.

