Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfall im Bereich ...

Verkehrsunfall im Bereich Holzgerlingen und auf der BAB 8 - Gemarkung Leonberg

Ludwigsburg - Holzgerlingen: Unfall fordert zwei Schwerverletzte

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden von etwa 14.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 09.10 Uhr auf der Kreisstraße 1074 Uhr zwischen Holzgerlingen und Schönaich ereignete. Ein 53-Jähriger näherte sich mit einem Pedelec auf einem befestigten Feldweg der Kreisstraße und wollte diese überqueren, um auf der gegenüberliegenden Seite den Feldweg weiter zu benutzen. Beim Überqueren der Kreisstraße übersah der 53-Jährige mutmaßlich einen aus Richtung Holzgerlingen herannahenden 51 Jahre alten Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Beide stürzten in der Folge auf den Asphalt und wurden schwer verletzt. Das Motorrad schleuderte über die Fahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Mazda zusammen, an dessen Steuer ein 63-Jähriger saß. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten anschließend in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße bis etwa 11:00 Uhr gesperrt werden.

BAB 8 / Leonberg-Ost: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Am Donnerstag gegen 08:45 Uhr ereignete sich auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart in Fahrtrichtung München ein Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Porsche Fahrerin musste auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Die dahinter fahrenden Fahrzeuge, eine 42-jährige Fahrerin eines Mitsubishi und ein 22-jähriger VW Fahrer, konnten im Zuge einer Bremsung rechtzeitig anhalten. Eine nachfolgende 32-Jährige, die ebenfalls einen VW fuhr, konnte vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit hinter den drei Fahrzeugen nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem 22-jährigen VW-Lenker ins Heck. Der VW wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Mitsubishi und der wiederum auf den Porsche geschoben. Aufgrund des ausgelösten Airbags im VW der 32-Jährigen wurde diese mutmaßlich kurzzeitig unachtsam, woraufhin ihr Fahrzeug aufgrund des Gefälles rückwärts rollte und dabei auf das etwas weiter hinten stehende Fahrzeug eines 57-Jährigen prallte. Bei dem Unfall wurden die 32-jährige Frau und der 22-jährige VW-Lenker leicht verletzt. Der enstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 23.000 Euro. Drei der insgesamt fünf Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war der linke Fahrstreifen bis etwa 10:15 Uhr gesperrt. Hierdurch bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/