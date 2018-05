Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfall in Aidlingen, ...

Verkehrsunfall in Aidlingen, Schönaich und Ehningen

Ludwigsburg - Aidlingen: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag in der Zeit zwischen 01:00 und 16:30 Uhr einen Unfall beobachtet haben. Ein in der Hauptstraße abgestellter VW wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Am beschädigten Fahrzeug konnten Spuren gesichert werden, die auf einen roten Pkw als Verursacherfahrzeug schließen lassen. Der Sachschaden wird auf 1200 Euro geschätzt.

Schönaich: Radfahrer begeht Unfallflucht

Vermutlich weil er alkoholisiert unterwegs war, suchte ein Radfahrer nach einem Unfall am Sonntagnachmittag in der Waldenbucher Straße das Weite, ohne sich darum zu kümmern. Der Mann fuhr gegen 17:00 Uhr in Richtung Waldenbuch. Nachdem er der abknickenden Vorfahrtstraße nach rechts gefolgt war, kollidierte er mit dem Ford einer entgegenkommenden 29-Jährigen, wodurch ein geringer Sachschaden entstand. Obwohl die Autofahrerin dem Radfahrer signalisierte, dass er stehenbleiben soll, fuhr dieser weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei konnte den 56 Jahre alten Mann ermitteln und wenig später an seiner Wohnanschrift antreffen. Da er scheinbar alkoholisiert war, wurde ihm Blut entnommen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Ehningen: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 28-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag auf der kurvenreichen Kreisstraße 1001 bei Ehningen zu, als er kurz vor 16:00 Uhr in einen Unfall verwickelt wurde. Der junge Mann war als letzter Fahrer einer Kolonne in Richtung Aidlingen unterwegs und kam aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. An einer Böschung verlor er die Kontrolle über das Motorrad, so dass es sich überschlug und er stürzte. Trotz Schutzkleidung erlitt er schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem BMW-Motorrad, das er im Rahmen einer geführten Motorradtour ausgeliehen hatte, entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die Kreisstraße voll gesperrt. Die Fahrbahn musste wegen ausgelaufener Betriebsstoffe am Montag durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei gereinigt werden. In der Zwischenzeit wurden Warnschilder aufgestellt.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/