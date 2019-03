Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfall in Böblingen; ...

Verkehrsunfall in Böblingen; Unfallflucht in Holzgerlingen; Sachbeschädigung in Weissach

Ludwigsburg - Böblingen: Radfahrer bei Unfall verletzt

Am Mittwoch ereignete sich gegen 08:15 Uhr in Böblingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Eine 40 Jahre alte Mercedes-Lenkerin wollte von der Schickardstraße nach rechts in die Hanns-Klemm-Straße einbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit den Radfahrer, der in gleicher Richtung auf einen parallel verlaufenden Geh- und Radweg unterwegs war. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Verkehrsteilnehmer schließlich zusammen. Der Radfahrer, der einen Helm trug, stürzte über die Motorhaube und kam anschließend auf den Asphalt zum Liegen. Er wurde anschließend mutmaßlich mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 900 Euro.

Holzgerlingen: Pkw beim Türöffnen beschädigt

Der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/41604-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht geben können, die am Mittwoch gegen 09:30 Uhr in der Böblinger Straße in Holzgerlingen verübt wurde. Ein Skoda, der auf dem Parkplatz einer Bankfiliale abgestellt war, wurde vermutlich beim Türöffnen an der hinteren Tür der Beifahrerseite beschädigt. Möglicherweise wurden die Beschädigungen durch einen dunkelblauen Kleinwagen, eventuell einem Renault Clio oder einem Twingo mit Böblinger Zulassung (BB) verursacht. Eine bislang unbekannte Frau im Alter zwischen 60 und 65 Jahren war mit dem Kleinwagen unterwegs und stand zur Tatzeit neben dem Skoda. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 500 Euro zu kümmern, fuhr die vermeintliche Verursacherin davon.

Weissach: Jaguar zerkratzt

Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter an einem Jaguar, der am Montag zwischen 08:30 und 18:00 Uhr am Rathausplatz in Weissach abgestellt war. Der Unbekannte zerkratzte die komplette rechte Fahrzeugseite und machte sich anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152/99910-0, entgegen.

