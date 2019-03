Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfall in Bönnigheim

Verkehrsunfall in Bönnigheim

Ludwigsburg - Bönnigheim: Frontalzusammenstoß

Glücklicherweise mit leichten Verletzungen kamen die Beteiligten eines Unfalls davon, der sich am Freitag kurz vor 12:30 Uhr auf der Landesstraße 1106 zwischen Freudental und Bönnigheim ereignete. Eine 28-Jährige war in einem Audi in Richtung Bönnigheim unterwegs. In einer Linkskurve wollte ein Autofahrer vor ihr nach links in einen Wanderparkplatz einbiegen und stand verkehrsbedingt, so dass die 28-Jährige ebenfalls anhielt. Hinter ihr folgte eine 49-Jährige in einem VW und überholte die stehenden Autos. Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel, an dessen Steuer ein 60-Jähriger saß. Beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. Die 49-Jährige musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der VW, als auch der Opel wurden abgeschleppt. Die Fahrerin des Audi erlitt einen Schock. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 18.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Landesstraße zwischen dem Abzweig nach Cleebronn und Bönnigheim knapp zwei Stunden gesperrt bleiben.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/