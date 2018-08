Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfall in Freiberg am ...

Verkehrsunfall in Freiberg am Neckar und Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg - Freiberg am Neckar: Elfjähriger bei Unfall verletzt

Ein Elfjähriger wurde am Dienstagmittag in der Schlossstraße in einen Verkehrsunfall verwickelt und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 54-Jährige in einem VW kurz vor 13:30 Uhr von der Gründelbachstraße nach rechts in die Schlossstraße abgebogen. Der Elfjährige war dort mit einem Tretroller in Richtung Stadt unterwegs und überquerte vor einem ordnungsgemäß geparkten Kleintransporter die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß, so dass der Junge stürzte und verletzt wurde. Gemeinsam mit einer Anwohnerin kümmerte sich die VW-Fahrerin um das Kind und notierte die Daten der Beteiligten.

Bietigheim-Bissingen: Fußgänger gestreift

Vermutlich glimpflich verlief am Dienstagabend ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger in der Stuttgarter Straße. Ein 45-Jähriger war gegen 22:40 Uhr in einem Mercedes in Fahrtrichtung Ludwigsburg unterwegs. Aus seiner Sicht ging etwa auf Höhe der Straße "Im Aurain" ein Mann, der ein Fahrrad bei sich hatte, von links nach rechts über die Straße. Der Autofahrer wich ihm zwar noch aus, erwischte den Fußgänger aber vermutlich mit seinem rechten Außenspiegel. Daraufhin kam es zu einem Gespräch zwischen den beiden, das der Fußgänger jedoch plötzlich beendete und die Unfallstelle unerlaubt verließ. Es ist nicht bekannt, ob er verletzt wurde. Am Auto entstand ein Schaden am Außenspiegel. Der Fußgänger wurde als etwa 40 Jahre alter Mann beschrieben, der einen Drei-Tage-Bart trug, eine schwarze Arbeitshose und ein graues Oberteil. Er sprach deutsch mit russischem Akzent. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, sich zu melden.

