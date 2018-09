Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfall in Freudental und ...

Verkehrsunfall in Freudental und in Murr

Ludwigsburg - Freudental: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ein Unfall mit einem schwerverletzten 28-jährigen Motorradfahrer ereignete sich am Dienstag gegen 20:15 Uhr auf der Besigheimer Straße in Freundental. Ein 25-jähriger Fahrer eines Mercedes war auf der Besigheimer Straße in Richtung Löchgau unterwegs als er wegen eines Gegenstandes auf der Fahrbahn abbremsen musste. Der hinter ihm fahrende 28-Jährige erkannte die Situation vermutlich aufgrund von zu geringem Abstand zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Das Motorrad stieß mit dem Heck des Mercedes zusammen. Der Fahrer des Zweirades stürzte in der Folge auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Fahrt trug er einen Helm. Die beiden Insassen des Pkw, der 28-jährige Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Nach bisherigen Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Murr: Verkehrsunfall ohne Führerschein und unter Alkoholeinwirkung

Gleich drei Voraussetzungen zum Fahren eines Pkw fehlten zwei Männern bei mehreren Verkehrsunfällen am Mittwoch gegen 01:20 Uhr in Murr. Ein 26-Jähriger, sein 24-jähriger Bruder und eine 30-Jährige konsumierten vermutlich in der Nacht zum Mittwoch gemeinsam Alkohol. Im Anschluss fuhr der 30-Jährige zusammen mit den beiden anderen Personen mit einem nicht zugelassenen Daewoo mit abgelaufenem Kurzzeitkennzeichen zum Wasserhochbehälter in Murr. Dort konsumierten die drei offenbar weiter Alkohol. Auf der Rückfahrt in Richtung des Sportplatzes touchierte der 26-Jährige mit dem Fahrzeug die linke Mauer einer Unterführung unter der L1100 zwischen Steinheim an der Murr und Murr. Das Fahrzeug wurde hierbei bereits erheblich beschädigt. Am Sportplatz stiegen die Frau und der 26-jährige Fahrer aus und entfernten sich von der Örtlichkeit. Nun setzte sich der 24-Jährige ans Steuer des Daewoo und fuhr den beiden anderen hinterher. In der Kirchgasse prallte er mit dem Fahrzeug gegen den Pfosten eines Gartenzaunes, stieß hierbei mit dem Gesicht gegen die Windschutzscheibe und erlitt leichte Verletzungen. In der Folge kehrte der 26-Jährige zu der Unfallstelle zurück. Gemeinsam fuhren die Brüder den Pkw auf einen Parkplatz an der Kreuzung Murrgäßle / Hindenburgstraße, entfernten die Kennzeichen von dem Pkw und flüchteten. Alarmierte Polizeibeamte konnten im Zuge der Fahndung die beiden Männer und die Frau in unmittelbarer Nähe des abgestellten Fahrzeugs antreffen. Es stellte sich heraus, dass beide Männer alkoholisiert waren und nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis sind. Bei den Brüdern veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. An dem Daewoo entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der verursachte Sachschaden an dem Zaun und an der Unterführung konnte derzeit noch nicht beziffert werden.

