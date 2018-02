Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfall in Hemmingen, ...

Verkehrsunfall in Hemmingen, Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall in Ditzingen

Ludwigsburg - Hemmingen: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Auf der Landestraße 1140 war der Fahrer eines VW-Golf am frühen Samstagmorgen von Hemmingen kommend in Richtung Schwieberdingen unterwegs. Dabei kam der 20-Jährige gegen 01:10 Uhr vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zunächst ein Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf geriet der VW ins Schleudern und überschlug sich schließlich, ehe er auf dem Dach zum Liegen kam. Der 20 Jahre alte Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde einbehalten. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Ditzingen: Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend auf der Bundesstraße 295, auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach ereignet hatte. Ein auf der B 295 aus Richtung Stuttgart kommender 39 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr dabei gegen 22:15 Uhr möglicherweise bei Rotlicht in den Einmündungsbereich ein und kollidierte dort mit einem VW eines 23-Jährigen, der die Autobahn 81 an der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach verlassen hatte. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Telefon 07156/4352-0, zu melden.

