Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfall in Kornwestheim; ...

Verkehrsunfall in Kornwestheim; Wohnungsbrand in Steinheim an der Murr

Ludwigsburg - Kornwestheim: Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Lkw

Ein Sattelzug und ein Lkw waren am Donnerstag gegen 05:40 Uhr an der Kreuzung Aldinger Straße und Leibnizstraße in Kornwestheim in einen Unfall verwickelt. Vermutlich weil ein 39-jähriger Sattelzuglenker die Vorfahrt eines auf der Aldinger Straße fahrenden 37-jährigen Lkw-Fahrers missachtete, stießen die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen. Der Lenker des Sattelzugs wurde hierbei leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Der Verkehr wird an dieser Kreuzung durch eine Ampelanlage geregelt, die zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb war.

Steinheim an der Murr: Brand in Dachgeschosswohnung

Am Donnerstag gegen 10:00 Uhr konnten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Uhlandstraße in Steinheim an der Murr einen ausgelösten Rauchmelder sowie eine Rauchentwicklung in der Dachgeschosswohnung wahrnehmen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand in der Küche der Wohnung lokalisieren und die Flammen löschen. Laut ersten Ermittlungen ging der Brand vom Herd aus, die genaue Brandursache ist bislang nicht bekannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, da sich die Bewohner zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Wohnung aufhielten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Steinheim und Murr waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/